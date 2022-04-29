Президент Вереса: «Вопрос об исчезновении клуба не стоит»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о возможном прекращении существования клуба.
«Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, как должны поступать и в финансовом плане, после войны. «Верес» точно будет. Будет Украина - будет и «Верес», - сказал Надеин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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