Президент Вереса: «Вопрос об исчезновении клуба не стоит»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о возможном прекращении существования клуба.

«Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, как должны поступать и в финансовом плане, после войны. «Верес» точно будет. Будет Украина - будет и «Верес», - сказал Надеин.