Президент Вереса: «Несколько игроков клуба в теробороне»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о деятельности, которую ведет клуб во время войны.
«Единственная деятельность, которую сегодня ведет клуб, – это поддерживаем переселенцев, детей переселенцев, отправляли детей в Болгарию совместно с УАФ, помогаем волонтерским проектам. Если нужна помощь клуба в городе, он с удовольствием присоединится.
Несколько игроков в территориальной обороне. Проводим турниры. С помощью них мы собираем деньги и помогаем Вооруженным Силам Украины. Ведем деятельность, которую ведет большинство клубов сегодня», - сказал Надеин.
Источник — Футбол 1/2/3
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