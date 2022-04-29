Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Президент Вереса: «Несколько игроков клуба в теробороне»

Ровенский клуб помогает ВСУ

  • 29.04.2022 12:38
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Президент Вереса: «Несколько игроков клуба в теробороне»
© ФК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о деятельности, которую ведет клуб во время войны.

«Единственная деятельность, которую сегодня ведет клуб, – это поддерживаем переселенцев, детей переселенцев, отправляли детей в Болгарию совместно с УАФ, помогаем волонтерским проектам. Если нужна помощь клуба в городе, он с удовольствием присоединится.

Несколько игроков в территориальной обороне. Проводим турниры. С помощью них мы собираем деньги и помогаем Вооруженным Силам Украины. Ведем деятельность, которую ведет большинство клубов сегодня», - сказал Надеин.

Источник — Футбол 1/2/3

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