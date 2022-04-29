Игорь СУРКИС: «У путина паранойя. Его остановит украинская армия»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ничью своего клуба в матче с «Динамо» Загреб (2:2). А также Игорь Михайлович уверен, что кровожадного путина в Украине остановит наша армия!

– Наши болельщики в Польше, в Румынии собрались, чтобы поддержать нашу команду. Я очень благодарен руководству Динамо Загреб. Мы говорили, что первый матч, который мы сможем провести в Киеве, мы пригласим их. Очень хорошая поддержка.

Я рассчитываю на то, что у нас будут минимальные потери и останутся клубы, и мы будем дальше развивать футбол. Мирная жизнь должна быть на нашей земле. Тогда будет и футбол. Мы сделаем все, чтобы он был, и будем помогать другим клубам. У нас много игроков молодых, талантливых, которые находятся в арендах. Будем заново строить футбол. Но сегодня это не на первом месте.

Когда остановится война и не будет военного положения, я так понимаю, что футбол у нас будет не на том уровне, а на более слабом, но будет!

– Кто остановит сумасшедшего путина?

– Это паранойя - то, что он творит. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста. Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия, - сказал Суркис.