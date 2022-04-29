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ЯРЕМЧУК: «Зеленский доказал свою верность Украине не словами, а действиями»

Нападающий «Бенфики» объяснил причины высокого рейтинга Президента Украины

  • 29.04.2022 04:40
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ЯРЕМЧУК: «Зеленский доказал свою верность Украине не словами, а действиями»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение, почему Президент Зеленский сегодня имеет столь высокий уровень доверия среди украинцев. 

– На мой взгляд, люди его так приняли из-за того, что он решил остаться в стране, когда ему предлагали ее покинуть. Это действительно очень серьезный поступок, не только слова, но и действия. Мало бы людей поступило так, как он поступил в этой ситуации.

– Есть вопросы, кто следующий президент Украины?
– Нет, я уверен, что Зеленский тоже будет счастлив, если он победит в этой войне и уйдет. Самое главное, чтобы сохранилась Украина, а мы все были здоровы и живы. Кто будет следующим президентом, это действительно не важно, главное, чтобы это был проукраинский человек, - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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