Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Татьяна ЛЕВИЦКАЯ: «Сейчас не время наслаждаться»

Украинская футболистка выехала в Швецию, где продолжает карьеру

  • 29.04.2022 04:04
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Татьяна ЛЕВИЦКАЯ: «Сейчас не время наслаждаться»
© Instagram. Татьяна Левицкая

Футболистка шведского клуба Boo FF Dam Татьяна Левицкая, выступавшая за молодежные сборные Украины, ответила на несколько вопросов о войне с россией.

– Где тебя застало начало войны?
– Я находилась в моем родном городе – Николаеве.

– Ты сейчас в Швеции, как добралась туда и что можешь сказать об этой стране?
– Да. Дорога была очень трудной и заняла вообщем неделю. Была уже тут ранее и впечатления только хорошие, а сейчас не время наслаждаться. Знаю точно, что нахожусь в стране, которая максимально поддерживает Украину и это очень важно.

– Губернатор Николаевской области Виталий Ким обрел небывалую популярность. Как ты к нему относишься?
– Мне нравится его отношение к работе, подача и манера общения. В общем, я отношусь к тем людям, которые его полюбили и доверяют.

– Ну раз заговорили о представителях власти, что скажешь о Зеленском?
– Хочу выразить только слова уважения и благодарности в строну нашего президента.

– В прошлом году ты стала вице-чемпионкой Казахстана. Наверняка есть некий контакт с футболистками с этой страны, что они пишут, слова поддержки или верят доводам пропаганды РФ, что наша страна нацисты и фашисты?
– Я получала смс с переживаниями, руководство клуба узнавало как я и моя семья. Но никак не затрагивалась информация об их отношении к войне. Надеюсь, что они относятся к адекватной части мира, которые видят правду и понимают, что происходит в нашей стране!

Источник — Эпоха футбола

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