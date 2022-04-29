Татьяна ЛЕВИЦКАЯ: «Сейчас не время наслаждаться»

Футболистка шведского клуба Boo FF Dam Татьяна Левицкая, выступавшая за молодежные сборные Украины, ответила на несколько вопросов о войне с россией.

– Где тебя застало начало войны?

– Я находилась в моем родном городе – Николаеве.

– Ты сейчас в Швеции, как добралась туда и что можешь сказать об этой стране?

– Да. Дорога была очень трудной и заняла вообщем неделю. Была уже тут ранее и впечатления только хорошие, а сейчас не время наслаждаться. Знаю точно, что нахожусь в стране, которая максимально поддерживает Украину и это очень важно.

– Губернатор Николаевской области Виталий Ким обрел небывалую популярность. Как ты к нему относишься?

– Мне нравится его отношение к работе, подача и манера общения. В общем, я отношусь к тем людям, которые его полюбили и доверяют.

– Ну раз заговорили о представителях власти, что скажешь о Зеленском?

– Хочу выразить только слова уважения и благодарности в строну нашего президента.

– В прошлом году ты стала вице-чемпионкой Казахстана. Наверняка есть некий контакт с футболистками с этой страны, что они пишут, слова поддержки или верят доводам пропаганды РФ, что наша страна нацисты и фашисты?

– Я получала смс с переживаниями, руководство клуба узнавало как я и моя семья. Но никак не затрагивалась информация об их отношении к войне. Надеюсь, что они относятся к адекватной части мира, которые видят правду и понимают, что происходит в нашей стране!