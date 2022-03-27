Ольга ОВДИЙЧУК: «Показываем всему миру, что происходит в нашей стране»

Футболистка женской сборной Украины Ольга Овдийчук, которая вместе с тремя партнершами по национальной команде до конца войны будет играть в турецком клубе Фомгет, рассказала о своей адаптации к жизни в новой стране.

«Клуб пошел нам навстречу, он нас отпустил. Мы уже начали поиски новых команд, когда через несколько дней нам поступило одно предложение, чтобы мы остались в Турции. Мы с девочками без колебаний согласились на это предложение.

Я, Даша Апанащенко, Юля Шевчук и Любовь Шматко, мы все находимся в одной команде, это, наверное, хорошо, что я не одинока здесь. Стараемся выходить на каждую игру с атрибутикой нашей страны, чтобы показывать всему миру, что происходит в Украине. Освещаем ужасные новости, чтобы весь мир видел, что нашу страну разрушают.

В команде нас приняли тепло, они понимают, в какой ситуации находятся наши люди. В Анкаре работает много волонтеров, собирающих разную помощь для беженцев», - сказала Овдийчук.