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Ольга ОВДИЙЧУК: «Показываем всему миру, что происходит в нашей стране»

Форвард женской сборной Украины вынуждена привыкать к новым реалиям жизни

  • 27.03.2022 11:20
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Ольга ОВДИЙЧУК: «Показываем всему миру, что происходит в нашей стране»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Овдийчук

Футболистка женской сборной Украины Ольга Овдийчук, которая вместе с тремя партнершами по национальной команде до конца войны будет играть в турецком клубе Фомгет, рассказала о своей адаптации к жизни в новой стране.

«Клуб пошел нам навстречу, он нас отпустил. Мы уже начали поиски новых команд, когда через несколько дней нам поступило одно предложение, чтобы мы остались в Турции. Мы с девочками без колебаний согласились на это предложение.

Я, Даша Апанащенко, Юля Шевчук и Любовь Шматко, мы все находимся в одной команде, это, наверное, хорошо, что я не одинока здесь. Стараемся выходить на каждую игру с атрибутикой нашей страны, чтобы показывать всему миру, что происходит в Украине. Освещаем ужасные новости, чтобы весь мир видел, что нашу страну разрушают.

В команде нас приняли тепло, они понимают, в какой ситуации находятся наши люди. В Анкаре работает много волонтеров, собирающих разную помощь для беженцев», - сказала Овдийчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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