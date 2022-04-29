Чернигов не планирует прекращать существование

ФК «Чернигов», выступающий в этом сезоне во Второй лиге чемпионата Украины по футболу среди профессионалов, поделился планами на будущее.

«Руководство клуба делает все возможное для сохранения команды во Второй лиге, несмотря на все объективные сложности, связанные с боевыми действиями. На данный момент речи о закрытии или прекращении деятельности ФК Чернигов не идет.

Мы готовы продолжать выступать в любом формате, но необходимо, чтобы сначала закончилась война. Из-за активных боевых действий в нашем городе мы прекращали деятельность в соцсетях (сотрудники под бомбежками, проблемы с интернетом, неуместность), но сейчас мы считаем важным доносить до наших болельщиков, что клуб жив. Активность в социальных сетях – один из основополагающих элементов деятельности современного футбольного клуба, в чем мы стараемся быть среди лидеров в ПФЛ.

Читайте также ФОТО. На разбомбленном стадионе Десны впервые сыграли в футбол

ФК «Чернигов» и ФК «Десна» – совершенно разные проекты, не имеющие ничего общего. За нашу команду выступают только черниговцы и воспитанники школ Черниговщины – это философия клуба, Десна же ставила перед собой задачу играть в еврокубках, это клуб элитного дивизиона.

Безусловно, мы озабочены судьбой главной команды области, потому как ее исчезновение – удар по всему футболу в регионе. ФК «Чернигов» не против какого-либо сотрудничества с коллегами из «Десны», но на сегодняшний день речи об объединении речь не идет.

Стадион «Чернигов-Арена» действительно пострадал от российских обстрелов - поврежден газон, административное здание, входная группа, кассы, фан-шоп, кафе. В настоящее время ведутся работы по уборке территории и ликвидации последствий боевых действий, поэтому ущерб и сроки восстановления клубной инфраструктуры еще предстоит определить.

Концепция ФК Чернигов предполагает открытость, поэтому мы обязательно уведомим обо всем в наших ресурсах по мере понимания ситуации», - сказано в заявлении клуба.