Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы можем отыграться»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от немецкого «РБ Лейпциг» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В целом, полагаю, смотрелись хорошо. Конечно, на следующей неделе нам надо побеждать. В нужный момент нам необходимо будет атаковать большими силами, но отыграться со счета 0:1 мы можем. «Айброкс» зарядит нас своей энергией», - сказал ван Бронкхорст.

Ответная игра пройдет 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.