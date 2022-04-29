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ПОВОРОЗНЮК: «Будут они бежать нах*й, эти рашики, бл*ть, на велосипедах»

Президент «Ингульца» обратился к жителям Херсона, оказавшимся в оккупации

  • 29.04.2022 01:30
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ПОВОРОЗНЮК: «Будут они бежать нах*й, эти рашики, бл*ть, на велосипедах»
© Petrove TV. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к жителям Херсона, которые оказались в оккупацией рашистской педерацией:

«Дорогие жители Херсона! Хочу обратиться к вам от имени всех фермеров Украины. Мы с вами! Как бы ни было тяжело, мы всегда были, есть и остаемся с вами, потому что Крым – это Украина, и Херсон – это тоже Украина. Я вас хочу заверить в одном – скоро, совсем скоро, мы вас освободим.

И поверьте: будут, они будут бежать, нах*й, эти рашики, бл*ть, на велосипедах, нах*й. И пока ветер в ту сторону, будут крутить педалями, потому что так легче крутить педали. Поверьте, все будет хорошо! Верим в Президента, верим в Украину! Слава Херсону, слава Украинской нации. И пи**ец российской федерации».

Источник — YouTube

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