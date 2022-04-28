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Рональд КУМАН: «Сейчас Барса в той же ситуации, что и при мне»

Экс-тренер «Барселоны» оценил ситуацию в клубе

  • 28.04.2022 22:12
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Сейчас Барса в той же ситуации, что и при мне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил ситуацию в каталонском клубе после своего увольнения в октябре прошлого года:

«Когда я уходил, мы отставали на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.

Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. С нами случилось многое: коронавирус, какое-то время у клуба не было президента, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушел Гризманн. Меня очень критиковали за трансфер Люка де Йонга, но благодаря его голам «Барса» взяла 5-6 очков.

У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с «Гранадой» и с этого момента не могли рассчитывать на победу в Ла Лиге. Но мы взяли Кубок. Если ты берешь трофей, то это уже не провал.

Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения.

Конечно, в каких-то аспектах «Барса» стала лучше, потому что они подписали трех форвардов, но когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барсе». Не зря же они проигрывают дома».

Напомним, в 2023 году Куман возглавит сборную Нидерландов.

Источник — ESPN

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VikyKrasotulechka90, 28.04.2022 22:16
    +1
    Старик сошел с ума...что он несет?..
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    online
    _NATSGUL_, 28.04.2022 22:49
    0
    Козел старый, ты передал Барсу Хави, когда та была на 8 месте. Что ты несешь?!
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