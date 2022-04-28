Ищите женщину. Клопп рассказал, почему продлил контракт с Ливерпулем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему принял решение продлить контракт до 2026 года:

«Это, конечно, не имеет ничего общего с моей любовью к клубу. Когда я говорил о 2024 году, на самом деле это было частное соглашение. Самый важный контракт, который я подписал в жизни, – с моей женой Уллой.

Мы сидели на кухне за столом, Улла сказала: «Я не вижу, чтобы мы уезжали отсюда в 2024 году». И я подумал: «Что?» Она: «Нет, действительно, посмотри на этих людей вокруг».

Возможно, у нас наступят еще лучшие времена с клубом. Хорошо быть в красной семье. Мы все это знаем, ценим и любим».