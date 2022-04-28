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ФЕРНАНДИНЬО: «В Мадриде будем держать мяч так долго, насколько сможем»

Хавбек «Манчестер Сити» – о противостоянии с «Реалом»

  • 28.04.2022 20:08
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ФЕРНАНДИНЬО: «В Мадриде будем держать мяч так долго, насколько сможем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о планах команды на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (4 мая):

«Нам было важно добиться положительного результата. Мы огорчены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить, потому что «Реал» – топ-команда, у них топ-игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде.

Там мы постараемся играть так, как играем, будем держать мяч так долго, насколько сможем, будем пытаться создавать моменты и нанести сопернику максимальный урон. Мы можем и будем немного умнее – будем стараться защищаться лучше и не давать «Реалу» шансов. Мы собираемся попытаться выиграть в Мадриде».

Первый матч в Манчестере «Сити» выиграл 4:3.

Источник — Manchester Evening News

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