Мадрид. Стала известна соперница Ястремской по второму кругу

Соперницей Даяны Ястремской по второму раунду престижного грунтового турнира WTA в Мадриде станет чешка Мари Боузкова.
Она в двух сетах сенсационно обыграла пятую сеяную соотечественницу Каролину Плишкову – 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
Сама Ястремская ранее прошла во второй раунд на отказе бельгийки Грет Миннен.
Источник — Sport.ua
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