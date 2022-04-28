Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я точно остаюсь в ПСЖ. Мбаппе тоже»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил вероятность того, что останется на своем посту в следующем сезоне:
«На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе».
Ранее сообщалось о том, что Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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