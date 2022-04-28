Кубок для Андрея Ярмоленко

«Думаю, что на 95 процентов уйду из «Вест Хэма», - сказал недавно Андрей Ярмоленко в одном из интервью. Хотя по условиям контракта между украинцем и его нынешним клубом «молотобойцы» располагают опцией автоматического продления соглашения еще на год, но использовать ее не спешат. Собственно, в этом и кроется главная причина почти стопроцентного ухода лидера сборной Украины из лондонского клуба. Сам вингер, по его же словам (да и признанию жены), был бы не прочь остаться в столице Британии. Но в клубе, похоже, решили, что продлевать сотрудничество с возрастным футболистом, потерявшим место в основе и все еще являющимся самым высокооплачиваемым в команде (зарплата порядка шести миллионов фунтов в год) – непозволительная роскошь. Поэтому, если не случится чего-нибудь сверхъестественного, Ярмоленко после окончания нынешнего сезона покинет АПЛ.

***

По большому счету, в данной новости нет признаков сенсации. Андрей фактически подтвердил то, что и так витало в воздухе. Вспомните, хотя бы, последнее по счету трансферное окно. В январе и в британской спортивной прессе, и в украинской было много разговоров по поводу возможного перехода Ярмолы в другой клуб. Дескать, 32-летний футболист давно перебрался на скамью для запасных, потеряв даже статус игрока ротации. И нынешней зимой, да и прошлой тоже, ходили упорные слухи о возможном переезде Андрея в чемпионат Турции. Якобы ведущие стамбульские клубы были готовы раскошелиться на трансфер лидера украинской национальной сборной. Единственной преградой на этом пути была лишь высокая зарплата игрока. Кроме турецких клубов, Ярмоленко связывали с «Дженоа», когда команду тренировал Шевченко. И с «Динамо». Наверняка были и другие, не столь очевидные на первый взгляд, варианты продления карьеры. Но в итоге Ярмоленко никуда не перешел. И остался в «Вест Хэме».

За стартовые 19 туров нынешнего первенства АПЛ Андрей сыграл за «молотобойцев» в девяти матчах. В сумме это получилось только 70 минут игрового времени. То есть, фактически, не наиграл даже на один полный поединок. Третью часть из этого времени (23 минуты) украинец провел в игре против «МанЮнайтед», где сумел на последних минутах заработать пенальти. В принципе, вот и все его достижения в первой части чемпионата Англии, ибо ни забитыми мячами, ни ассистами он не отличался.

Правда, в Лиге Европы дела у нашего полузащитника шли на порядок лучше: он выходил в основе в четырех из пяти матчей и отличился одним забитым мячом (в ворота австрийского «Рапида»).

***

А дальше… А дальше была война россии против Украины. Ярмоленко очень близко к сердцу принял рашистскую агрессию. Не в последнюю очередь потому, что в блокадном Чернигове оставались его родители. И он просил президента «Динамо» Игоря Суркиса помочь их вывезти из разбомбленного города. Война поменяла многих украинцев, и Андрея в том числе. Он с первых же дней не уставал демонстрировать свою гражданскую позицию. Причем не только словом, но и делом. И в компании с другими нашими игроками, выступающими в Европе (Малиновским, Зинченко, Коваленко, Яремчуком, Миколенко), и от себя лично Андрей передавал на нужды своей страны и ВСУ серьезные суммы. О его «подарках» нашим вооруженным силам упоминал даже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Вест Хэм» всячески поддерживал Ярмоленко. Уже на второй день войны главный тренер лондонцев Дэвид Мойес заявил, что «мы обязательно поможем Андрею». На стадионе «Вест Хэма» был размещен баннер «Шлем любовь и молитвы Ярмоленко и людям Украины». На игру «Вест Хэма» против «Вулверхэмптона» футболисты обеих команд вышли в футболках с надписью «Ярмоленко».

Помощь действительно оказалась действенной – после нескольких выходных дней, предоставленных клубом, Ярмоленко-футболист преобразился. В принципе, иначе и быть не могло. По словам футболиста, он за четыре года не ощущал такой поддержки от болельщиков, да и от клуба тоже, какую испытал с первых дней российской агрессии в Украину. Поэтому он просто сказал себе: «ты выходи и бейся, как бьется твой народ».

В трех мартовских матчах Андрей забил два гола. И оба – очень важные. И очень красивые. Он отличился в поединке 29 тура АПЛ – против «Астон Виллы». Этот гол официально был назван лучшим мячом «Вест Хэма» в марте. До этого Ярмоленко не забивал в чемпионате с лета 2020-го, когда, кстати, тоже огорчил бирмингемский клуб.

А затем был памятный гол в ворота «Севильи» - на 112 минуте овертайма. Этот мяч вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы. Слезы, эмоции, эйфория, признание болельщиков, тренера, партнеров – к Ярмоле словно вернулись былые славные времена, словно вернулась молодость. Ну, или, наступила вторая ее часть.

На фоне всей этой «реинкарнации» Мойес стал больше доверять украинцу. В частности, в игре 34 тура АПЛ – против «Челси» - Андрей вышел в старте и провел на поле 73 минуты: больше, чем за первые 19 туров.

***

Тем не менее, по всей видимости, «Вест Хэм» все равно не будет пролонгировать контракт с украинским полузащитником. Ну, то его право. Обижаться на клуб у Андрея, да и у нас тоже, нет ни малейших оснований. Нельзя ведь сказать, что «Вест Хэм» сломал карьеру Андрею. Или не дал ему шанса. Не ломал. Давал. Просто обстоятельства в виде частых травм – да и хандры, будем откровенны – порой, в решающие моменты, оказывались выше. Поэтому, фактически, один из лучших украинских футболистов в нашей Независимой истории и не сумел полностью реализовать свой потенциал.

Однако и на фоне некоей недосказанности, «половинчатости», Ярмоленко может покинуть свой нынешний клуб на коне. Он для этого имеет все возможности. Чтобы такое случилось, осталось удачно сыграть лишь в трех поединках: в двух полуфиналах Лиги Европы против «Айнтрахта», и в финале. В этом турнире Мойес доверяет место в основе Андрею. Мне кажется, тренер будет задействовать украинца и дальше в оставшихся матчах.

И украинец наверняка сторицей отплатит это доверие. Он сейчас играет с удвоенной, а то и утроенной энергией – и за себя, и за тех парней, что защищают его, нашу страну. Было бы очень красиво и символично – увидеть 18 мая Андрея Ярмоленко с Кубком УЕФА. Это был бы славный запоминающийся финал всей его английской карьеры. Да и не только английской, в общем то.

И вот тогда уже можно было бы подумать о новом рабочем месте. О турецких клубах, или о командах, «скажем так, из теплых стран – Саудовская Аравия». Или о том же «Динамо» - а чем черт не шутит. Да и о коллективах из Испании и Италии, где до сих пор сохраняется интерес в вожаку национальной сборной Украины.

Но то будет потом. Сейчас на первом плане – главные матчи в клубной карьере настоящего украинского патриота и футболиста Андрея Ярмоленко. Пожелаем ему удачи.