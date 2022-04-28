Роман ЯРЕМЧУК: «Не представляю, что переживают люди в горячих точках»

Форвард лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, из-за чего больше всего переживает во время войны в нашей стране.

«Первые две недели я не понимал, что происходит. Это был для меня шок. Почему я не хочу об этом говорить, потому что я не представляю, что переживают люди, которые находятся в самых горячих точках.

Больше переживал за своих близких, семью, семью моей жены и друзей, которых у меня очень много в Украине. Это было переживание не за себя, а за близких.

А то, что люди чувствуют в самых горячих точках, я даже не смогу найти слова, чтобы это объяснить. Конечно, было сложно, мне Бенфика предложила взять перерыв, сколько мне будет нужно, чтобы побыть дома и отвлечься, но, конечно, я отказался и тренировался с группой, как полноценный футболист», - сказал Яремчук.