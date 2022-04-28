Йожеф САБО: «Довбик хорошо смотрелся в матче с Боруссией»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо выделил несколько игроков «бело-синих», игра которых ему понравилась больше всего в благотворительном матче с «Боруссией».



«Игра с «Боруссией» – чисто товарищеская. Игроки обеих команд не хотели ни в коем случае нанести травмы друг другу. Играли по-джентельменски. Динамовцы выглядели хорошо, но им давали играть. Не было особого давления. Матч получился хорошим, забили пять голов и еще могли забить – как одни, так и другие. Самое главное – игра состоялась и болельщики скандировали 90 минут «Динамо» и «Украина».



У киевлян остался состав, который и был примерно. Если сравнить с Шахтером, то там половина команды – на трансферы. В матче с «Боруссией» можно выделить Шапаренко, Караваева, Буяльского, Дубинчака. Довбик тоже хорошо смотрелся, но он не динамовский. Не знаю, куда он пойдет дальше. Думаю, что «Динамо» уже давно ведет переговоры по Артему и его и взяли на эти благотворительные матчи, чтобы попробовать, как он будет чувствовать себя в коллективе, посмотреть в команде. А так – в «Динамо» все остаются. Возможно, пойдет Сидорчук, потому что он старший, но как опорник до сих пор хороший. Остальные – молодежь. Никого не назовешь ветераном», – сказал Сабо.