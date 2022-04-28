ВИДЕО. Слова Клоппа после победы над Вильярреалом в полуфинале ЛЧ

«Ливерпуль» дома обыграл «Вильярреал» в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов. Эступинан распечатал свои же ворота. Первис Эступинан пытался прервать прострел Хендерсона и перенаправил мяч в свои ворота. Спустя 2 минуты игрового времени Салах отдал точную передачу в штрафную на Мане. Сенегалец не ошибся и пробил точно - 2:0.



Конечно же, Эмери постарался повлиять на игру заменами, но ментально испанский клуб переключиться на другую игру просто не был способен. В планах было защищаться и может быть где-то убежать в контратаку. Других вариантов не было, поэтому скорее «Ливерпуль» был ближе к третьему голу.



Когда Юрген Клопп на 81-й минуте выпустил на поле Гомеса и Ориги было понятно, что в игре больше ничего не изменится. «Ливерпуль» добивался преимущества в два мяча в первых поединках с «Интером» и «Бенфикой» и каждый раз давал сопернику шанс проявить себя в ответной игре. Получит его и «Вильярреал». Но для выхода в финал команде Эмери нужно будет по-настоящему превзойти себя.



Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.