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У Коринтианса нет опции на выкуп контракта Майкона у Шахтера

Хавбек находится в аренде, срок которой истекает в конце года

  • 28.04.2022 10:35
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У Коринтианса нет опции на выкуп контракта Майкона у Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Коринтианс» не имеет согласованной опции на выкуп контракта хавбека Майкона у «Шахтера» по договору аренды футболиста, срок действия которого истекает 31 декабря.

Об этом сообщает журналист Марсело Хазан со ссылкой на собственные источники информации.

«В ходе переговоров по Майкону вариант опции выкупа не был утвержден в соглашении аренды, которое действует до декабря. «Коринтианс» хотел заключить контракт до конца года, потому что считал сделку до июня чересчур короткой. Поэтому они согласились на аренду с такими условиями, где нет опциона на выкуп или обязательства о покупке», - сообщил Хазан.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» прописал в договоре аренды Майкона в «Коринтианс» возможность летней продажи хавбека в другой клуб.

Источник — UOL Esporte

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