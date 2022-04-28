ЗУКИН: «ATP и WTA нужно действовать, иначе будут играть на стороне монстра»

Вице-президент федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире игроков из россии и беларуси.



«Конечно, они приняли правильное решение, и я очень удивлен, что ATP, WTA и многие представители теннисного сообщества этого не понимают. Все принимают, что экономические санкции применяются против страны, которая начала эту, ничем неспровоцированную войну, совершая сотни военных преступлений, даже если не каждый россиянин ее поддерживает. И в спорте тоже не может быть все как обычно.



Если ATP и WTA разделяют ценности свободного мира, независимости и суверенитета, они должны что-то сделать, чтобы остановить монстра. Иначе они будут играть на стороне монстра.



Теннис постоянно твердит себе, что он не несет ответственности. Но пока позволяется русским играть, даже без флага, они продвигают их страну. А если бы россиянин выиграл Уимблдон или турнир в Квинс Клабе, или еще что-нибудь. Выдвинуло бы его российское правительство как еще одну демонстрацию доминирования? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Потому что политика и спорт в России абсолютно смешаны.



Когда Путин во вторник встречался в Кремле со звездами российского спорта, он сказал им: «Вы находитесь на передовой нашей борьбы за наши ценности». Поэтому мы не можем закрывать на это глаза.



Я люблю смотреть, как играют Даниил Медведев и Андрей Рублев. Но когда вы думаете о женщинах и детях, которые страдают и переживают такие вещи, которые вы могли бы представить в своих худших кошмарах, неправильно позволять русским играть в профессиональном туре и продвигать свою систему. Сейчас просто не время для этого.



Существует абсолютное противоречие между ситуацией с Пэн Шуай и тем, что происходит с Россией. Для WTA было тяжело отказаться от проведения турниров в Китае, но это было правильным решением. Однако то, что делает Россия, еще более очевидно, но WTA в этом случае больше сосредоточены на введении санкций против Уимблдона и LTA, которые поступают правильно. Это просто сводит меня с ума», – заявил Зукин.