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Барселона нацелилась на основного защитника Баварии

Люка Эрнандес может оказаться в Испании

  • 28.04.2022 09:40
  • 478 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона нацелилась на основного защитника Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Эрнандес

«Барселона» заинтересовалась в услугах французского защитника «Баварии» Люку Эрнандеса.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что «Бавария» не хочет его продавать. Три года назад немецкий клуб купил француза у «Атлетико» за 80 миллионов евро.

В этом сезоне Эрнандес провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Источник — AS

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    B0N1K, 28.04.2022 10:08
    0
    редактор узагалі читав текст перед тим, як опублікувати? що це за знущання? мало того, що в вас українська версія сайту (яка за законом має бути головною), йде фактично як придаток до рашистської, так ви ще й після машинного перекладу 100 слів вичитати не можете.
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