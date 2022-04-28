Барселона нацелилась на основного защитника Баварии

«Барселона» заинтересовалась в услугах французского защитника «Баварии» Люку Эрнандеса.

Как сообщает испанская пресса, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что «Бавария» не хочет его продавать. Три года назад немецкий клуб купил француза у «Атлетико» за 80 миллионов евро.

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В этом сезоне Эрнандес провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.