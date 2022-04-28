Украинский судья будет работать в чемпионате Польши

Украинский футбольный судья Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединки второго и третьего дивизиона Польши.
После российского вторжения в Украину 37-летний рефери вместе с женой и тремя детьми благодаря одному из волонтерских центров отправился в Польшу.
Уже на месте Кривушкин через Комитет арбитров УАФ обратился за помощью в Лучано Лучи. Президент УАФ Андрей Павелко и координационный центр ассоциации написали письмо в Польский футбольный союз, чтобы украинскому арбитру помогли с трудоустройством.
Кривушкин уже работал на поединках польских низших лиг, а недавно судил благотворительный матч «Лехия» (Польша) - «Шахтер» (Украина), который проходил в Гданьске.
В марте украинец принял участие в семинаре арбитров польской Экстраклассы. Теперь наш соотечественник получил возможность обслуживать поединки третьего и второго польских дивизионов и соответствующие назначения.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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