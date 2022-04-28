Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

КОВАЛЬЧУК: «Друзья из Казахстана переводят на помощь ВСУ большие суммы»

Казахский народ солидарен с украинцами

  • 28.04.2022 07:19
  • 411 просмотров
  • 0 комментариев
КОВАЛЬЧУК: «Друзья из Казахстана переводят на помощь ВСУ большие суммы»
© ФК Ордабасы. Кирилл Ковальчук

Экс-игрок одесского «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук, который также выступал за казахстанский клуб «Ордабасы», рассказал, как в Казахстане помогают нашей стране в войне с российскими оккупантами.

«Нам в войне сложнее. Мы понимаем, что воюем не только с россией, у них есть помощник, та же Беларусь. Очень приятно, что Казахстан открыто осуждает действия рф. Они близко к россии, и у них были дружественные отношения до начала войны. Так что казалось, что Казахстан тоже будет поддерживать войну, но нет. Среди друзей из Казахстана, с которыми я общаюсь, большое количество написали, позвонили, поддерживают.

Знаю, что на помощь ВСУ переводили очень большие суммы. В первые же дни друзья начали звонить и спрашивать, куда отправлять деньги. Один мой знакомый перевел 22 тысячи долларов, другой отправил машину гуманитарки. Я дал им номер счета ВСУ, и на него переводились реально большие суммы. Поэтому я лично знаю, что Казахстан очень сильно помогал, - сказал Ковальчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности