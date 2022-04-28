КОВАЛЬЧУК: «Друзья из Казахстана переводят на помощь ВСУ большие суммы»

Экс-игрок одесского «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук, который также выступал за казахстанский клуб «Ордабасы», рассказал, как в Казахстане помогают нашей стране в войне с российскими оккупантами.

«Нам в войне сложнее. Мы понимаем, что воюем не только с россией, у них есть помощник, та же Беларусь. Очень приятно, что Казахстан открыто осуждает действия рф. Они близко к россии, и у них были дружественные отношения до начала войны. Так что казалось, что Казахстан тоже будет поддерживать войну, но нет. Среди друзей из Казахстана, с которыми я общаюсь, большое количество написали, позвонили, поддерживают.

Знаю, что на помощь ВСУ переводили очень большие суммы. В первые же дни друзья начали звонить и спрашивать, куда отправлять деньги. Один мой знакомый перевел 22 тысячи долларов, другой отправил машину гуманитарки. Я дал им номер счета ВСУ, и на него переводились реально большие суммы. Поэтому я лично знаю, что Казахстан очень сильно помогал, - сказал Ковальчук.