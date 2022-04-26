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Экс-игрок Черноморца: «Подарил машину воинской части»

Кирилл Ковальчук помогает фронту

  • 26.04.2022 12:49
  • 978 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок Черноморца: «Подарил машину воинской части»
© ФК Металлист. Кирилл Ковальчук

Экс-игрок одесского «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук рассказал, как помогает нашей стране в войне с российскими захватчиками.

«Подарил одну машину воинской части, помогаем всем, чем можем. Мы кормим тероборону едой, которая осталась в моем ресторане. Еды было, наверное, на 10 тысяч долларов, поэтому пришлось все отдать. Также отдал для теробороны шезлонги, потому что людям холодно спать на постах. 

Радует, что в этой ситуации все очень сильно сплотились. Наверное, в этом и есть наша сила: в том, что мы сейчас едины. У всех одна цель - чтобы побыстрее победить. Именно победить, потому что назад отступать никто не хочет. Задача только одна - победить. Конечно, хочется, чтобы это было быстрее, но понимаем, что противник использует противозаконные средства», — сказал Ковальчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 26.04.2022 13:30
    -1
    вот это пример
    А не жена Усика показала фото в инсте батюшка Кирилл
    Ссылка
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