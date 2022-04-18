Роман ГРИГОРЧУК: «Восстановление футбола произойдет очень быстро»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался о возобновлении украинского футбола и нормальной жизни после войны в нашей стране.

«Наверное, здесь есть определенная закономерность: чем скорее закончится война, тем быстрее восстановится футбол и чемпионат Украины. Думаю, мы все будем другими. И наш путь после войны тоже будет другим, очень стремительным. Восстановление всего будет происходить очень быстро. Мы понимаем и видим, что нам помогает весь мир. С нашими людьми все будет сделано очень быстро», - сказал Григорчук.