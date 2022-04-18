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Роман ГРИГОРЧУК: «Восстановление футбола произойдет очень быстро»

Наставник «Черноморца» не теряет оптимизма в трудные времена

  • 18.04.2022 04:40
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Роман ГРИГОРЧУК: «Восстановление футбола произойдет очень быстро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался о возобновлении украинского футбола и нормальной жизни после войны в нашей стране.

«Наверное, здесь есть определенная закономерность: чем скорее закончится война, тем быстрее восстановится футбол и чемпионат Украины. Думаю, мы все будем другими. И наш путь после войны тоже будет другим, очень стремительным. Восстановление всего будет происходить очень быстро. Мы понимаем и видим, что нам помогает весь мир. С нашими людьми все будет сделано очень быстро», - сказал Григорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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