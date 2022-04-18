Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Роман ГРИГОРЧУК: «Сейчас футбол точно отошел на второй план»

Украинский футбол переживает непростые времена

  • 18.04.2022 01:38
  • 7 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ГРИГОРЧУК: «Сейчас футбол точно отошел на второй план»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, где сейчас находятся игроки его команды, а также о том, как вынужденная пауза из-за войны в нашей стране повлияет на украинский футбол.

«Нет одного места, где находится команда, потому что так сложилась ситуация. С легионерами, конечно, не могло быть иначе, они разъехались. Хорошо, что большинство наших легионеров сейчас устроены в командах, имеют возможность играть и тренироваться. У других футболистов, думаю, головы примерно такие, как у меня. Я их слышал и понимаю, что каждый думает, прежде всего, о своей семье, о своих детях.

Футбол сейчас точно отошел на второй план. Но думаю, что спортсмены все же находят какую-то возможность для того, чтобы поддерживать себя в форме, тренироваться индивидуально. Понятно, что футболист многое теряет. Это серьезный удар по спортсменам. Также следует учитывать их психологическое состояние. Футбольные, профессиональные потери для игроков очень большие», - сказал Григорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности