Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ

Уэйн Руни является основным кандидатом на пост главного тренера «Бернли».
Сообщается, что на место наставника «бордовых» также претендуют Крис Уайлдер, Алекс Нил и Сэм Аллардайс. Однако, владелец «Бернли» Алан Пейс считает, что назначение Руни поможет в возрождении клуба благодаря звездности экс-форварда.
Ранее сообщалось, что Руни, ныне возглавляющий «Дерби Каунти», отказался войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.