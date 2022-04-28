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Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ

Новым местом работы экс-форварда может стать «Бернли»

  • 28.04.2022 05:27
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Уэйн Руни может возглавить клуб АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Уэйн Руни является основным кандидатом на пост главного тренера «Бернли».

Сообщается, что на место наставника «бордовых» также претендуют Крис Уайлдер, Алекс Нил и Сэм Аллардайс. Однако, владелец «Бернли» Алан Пейс считает, что назначение Руни поможет в возрождении клуба благодаря звездности экс-форварда.

Ранее сообщалось, что Руни, ныне возглавляющий «Дерби Каунти», отказался войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Источник — The Sun

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