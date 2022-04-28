Фиорентина – Удинезе – 0:4. Домашний разгром фиалок. Видео голов и обзор

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на выезде разгромил «Фиорентину» (4:0).
У гостей голы забили Пабло Мари, Жерар Деулофеу, Уолас, Дестини Удоджи.
«Фиорентина» имеет 56 очков и входит в топ-7, зону еврокубков. «Удинезе» идет на 12-й позиции (43 очка).
Серия А. 20-й тур
Фиорентина – Удинезе – 0:4
Голы: Мари, 12, Деулофеу, 36, Уолас, 90+1, Удоджи, 90+5.
Фиорентина: Терраччано, Мартинес Куарта, Бираги, Миленкович (Игор, 46), Одриосола, Бонавентура (Мале, 46), Торрейра, Данкан (Иконе, 70), Пентек (Кабрал, 46), Гонсалес, Соттиль (Кальехон, 71).
Удинезе: Сильвестри, Удоджи, Молина (Соппи, 90+1), Найтинк, Мари, Бекао, Арслан (Яяло, 60), Макенго, Уолас, Саксесс (Пуссетто, 66), Деулофеу (Несторовски, 90).
Предупреждения: Гонсалес, 49, Торрейра, 59, Мале, 90+4 – Найтинк, 16, Деулофеу, 49, Макенго, 55, Удоджи, 80.
Судья: Пеццуто (Италия).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ийенома Удогие (Удинезе).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Уолас (Удинезе).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Деулофеу (Удинезе).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Мари (Удинезе).
Источник — Sport.ua
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