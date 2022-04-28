Болонья – Интер – 2:1. Дикая ошибка вратаря! Видео голов и обзор

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» обыграла «Интер» (2:1).
У хозяев отличились Марко Арнаутович и Никола Сансоне, а гол у гостей забил Иван Перишич.
На 81-й минуте дико ошибся дебютант – румынский вратарь гостей Йонуц Раду, промахнувшись по мячу, и соперник забил победный гол в пустые ворота.
«Интер» остался на втором месте (72 очка в 34 играх). Лидером является «Милан» (74 балла в 34 матчах). До финиша командам осталось провести по 4 поединка.
Серия А. 20-й тур
Болонья – Интер – 2:1
Голы: Перишич, 3 (0:1). Арнаутович, 28 (1:1). Сансоне, 81 (2:1)
Болонья: Скорупски, Хики, Сумаоро, Теат, Де Сильвестри, Медель, Сориано (Домингес, 67), Схаутен, Сванберг (Эбишер, 67), Арнаутович (Орсолини, 88), Барроу (Сансоне, 77).
Интер: Раду, Дюмфрис (Дармиан, 80), де Врей, Димарко (Д'Амброзио, 70), Шкриньяр, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 81), Барелла (Санчес, 63), Брозович, Мартинес, Перишич, Корреа (Джеко, 63).
Предупреждения: Арнаутович, 55 – Барелла, 56, Дюмфрис, 70, Хакан Чалханоглу, 79.
Судья: Довери (Италия).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Перишич, 3 мин.
ГОЛ! 1:1. Арнаутович, 28 мин.
ГОЛ! 2:1. Сансоне, 81 мин. Дикая ошибка вратаря Йонуца Раду
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Сансоне (Болонья).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Болонья).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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