Болонья – Интер – 2:1. Дикая ошибка вратаря! Видео голов и обзор

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» обыграла «Интер» (2:1).

У хозяев отличились Марко Арнаутович и Никола Сансоне, а гол у гостей забил Иван Перишич.

На 81-й минуте дико ошибся дебютант – румынский вратарь гостей Йонуц Раду, промахнувшись по мячу, и соперник забил победный гол в пустые ворота.

«Интер» остался на втором месте (72 очка в 34 играх). Лидером является «Милан» (74 балла в 34 матчах). До финиша командам осталось провести по 4 поединка.

Серия А. 20-й тур

Болонья – Интер – 2:1

Голы: Перишич, 3 (0:1). Арнаутович, 28 (1:1). Сансоне, 81 (2:1)

Болонья: Скорупски, Хики, Сумаоро, Теат, Де Сильвестри, Медель, Сориано (Домингес, 67), Схаутен, Сванберг (Эбишер, 67), Арнаутович (Орсолини, 88), Барроу (Сансоне, 77).

Интер: Раду, Дюмфрис (Дармиан, 80), де Врей, Димарко (Д'Амброзио, 70), Шкриньяр, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 81), Барелла (Санчес, 63), Брозович, Мартинес, Перишич, Корреа (Джеко, 63).

Предупреждения: Арнаутович, 55 – Барелла, 56, Дюмфрис, 70, Хакан Чалханоглу, 79.

Судья: Довери (Италия).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Перишич, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Арнаутович, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Сансоне, 81 мин. Дикая ошибка вратаря Йонуца Раду