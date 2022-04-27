27 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».

В начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество. Хендерсон и Мане отправили два мяча в ворота «Вильярреала» (первый мяч затем переписали на автогол Эступиньяна).

ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine