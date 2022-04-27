27 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».
В начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество. Хендерсон и Мане отправили два мяча в ворота «Вильярреала» (первый мяч затем переписали на автогол Эступиньяна).
ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)
ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.
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Источник — Sport.ua
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