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Хендерсон и Мане отправили два мяча в ворота Вильярреала

В начале второго тайма «Ливерпуль» получил преимущество в полуфинале ЛЧ

  • 27.04.2022 23:17
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Хендерсон и Мане отправили два мяча в ворота Вильярреала
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в 22:00 проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».

В начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество. Хендерсон и Мане отправили два мяча в ворота «Вильярреала» (первый мяч затем переписали на автогол Эступиньяна).

ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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