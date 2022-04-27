Интер нацелился на хавбека Реала

Одной из главных проблем команды руководство «Интера» считает сильную зависимость и отсутствие достойной замены лидеру команды Марцело Брозовичу.
Летом чемпионы Италии попытаются решить эту проблему с помощью подписания полузащитника «Реала» Дани Себальоса. Его контракт действует до лета 2023 года, также на игрока претендует «Бетис».
В нынешнем сезоне на счету Себальоса 1 ассист в 13 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что летом «Интер» покинет Артуро Видаль.
Источник — Tuttosport
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