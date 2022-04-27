Интер готов отпустить звездного хавбека в Бразилию

«Интер» планирует во время летнего трансферного окна избавиться от Артуро Видаля, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 34-летний чилиец является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Интера», и при этом не играет в основном составе.
Интерес к Видалю проявляет «Фламенго». Сам хавбек уже дал своему агенту добро на ведение переговоров с бразильским клубом.
Контракт Видаля с «Интером» действует до лета 2023 года, но чемпионы Италии готовы бесплатно отпустить игрока уже нынешним летом. На счету Видаля 2 гола и 4 ассиста в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Источник — Goal.com
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