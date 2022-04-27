Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не может позволить себе Холанда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не будет бороться за форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда по финансовым причинам:
«Может ли «Барселона» позволить себе купить Холанда? Нет. Это очень дорогой трансфер для нас».
Ранее сообщалось, что переговоры с Холандом ведет «Бавария».
Источник — Marca
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