Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не может позволить себе Холанда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не будет бороться за форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда по финансовым причинам:

«Может ли «Барселона» позволить себе купить Холанда? Нет. Это очень дорогой трансфер для нас».

Ранее сообщалось, что переговоры с Холандом ведет «Бавария».