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Унаи ЭМЕРИ: «Ливерпуль будет считать себя фаворитом»

Наставник «Вильярреала» - о матче против «Ливерпуля»

  • 27.04.2022 18:05
  • 293 просмотра
  • 1 комментарий
Унаи ЭМЕРИ: «Ливерпуль будет считать себя фаворитом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (27 апреля):

«Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В «Ливерпуле» прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице «Ювентуса» и «Баварии». Они понимают, что просто не будет.

Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший «Ливерпуль», который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией - постараться обыграть лучший «Ливерпуль» в истории».

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zzg77, 27.04.2022 19:11
    0
    Имела жаба зуб на крокодила....
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