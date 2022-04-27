Унаи ЭМЕРИ: «Ливерпуль будет считать себя фаворитом»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (27 апреля):

«Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В «Ливерпуле» прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице «Ювентуса» и «Баварии». Они понимают, что просто не будет.

Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший «Ливерпуль», который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией - постараться обыграть лучший «Ливерпуль» в истории».