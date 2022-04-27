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Ливерпуль примет Вильярреал в матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Ожидается интересная тренерская дуэль Клоппа против Эмери

  • 27.04.2022 09:49
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Ливерпуль примет Вильярреал в матче 1/2 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором местный «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Традиционно мерсисайдцы являются одними из главных фаворитов любого турнира, в котором принимают участие. Однако последние два сезона подопечные Юргена Клоппа завершали выступления на ранних стадиях плей-офф. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «красные» уверенно прошли свою группу, а в плей-офф получили не самую сложную сетку, обыграв «Интер» и «Бенфику».

«Вильярреал» является победителем Лиги Европы. В этом сезоне испанский клуб вновь сосредоточил все силы на еврокубках. «Желтая субмарина» стала главным открытием этого сезона Лиги чемпионов. В плей-офф испанцы выбили «Ювентус» и «Баварию». 

В этой паре ожидается интересная тренерская дуэль. Один из лучших тренеров современности Юрген Клопп против гуру еврокубков Унаи Эмери. Испанец за свою карьеру четыре раза выигрывал Лигу Европы, а вот Лига чемпионов еще ему не покорялась, в отличии от Клоппа. 

Источник — Sport.ua

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