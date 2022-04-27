Владимир ШАРАН: «Президент Миная заверил, что команда будет существовать»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о перспективах клуба в военное время:

«Президент «Миная» заверил, что всё будет хорошо и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает всё, что может. За это я очень благодарен Валерию Ивановичу Пересоляку.

Большинство ребят разъехалось, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе «Миная».

Ранее Шаран рассказал, когда нужно начать новый сезон УПЛ.