Владимир ШАРАН: «Президент Миная заверил, что команда будет существовать»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о перспективах клуба в военное время:
«Президент «Миная» заверил, что всё будет хорошо и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает всё, что может. За это я очень благодарен Валерию Ивановичу Пересоляку.
Большинство ребят разъехалось, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе «Миная».
Ранее Шаран рассказал, когда нужно начать новый сезон УПЛ.
Источник — FanDay
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