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ШАРАН: «Если в августе не стартанем, то будет сложно думать о футболе»

Тренер «Миная» высказался о перспективах начала следующего футбольного сезона

  • 27.04.2022 10:54
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ШАРАН: «Если в августе не стартанем, то будет сложно думать о футболе»
© ФК Ворскла

Известный украинский тренер, наставник «Миная» Владимир Шаран прокомментировал решение собрания участников УПЛ завершить сезон 2021/22, а также порассуждал о вариантах проведения следующего. 

— В этой ситуации это самое оптимальное решение. Другого варианта просто никто не видел. Сейчас людей интересует совершенно другое, а не футбол. Поживем увидим, как оно дальше будет. Что касается нового сезона, если в августе не стартанем, то в этом году будет сложно думать о футболе. Еще неизвестно, сколько у нас команд сохранится.

— Не боитесь, что новый сезон УПЛ может не стартовать?
— Конечно, боимся. Все зависит от того, насколько быстро мы выгоним из нашей страны рашистских оккупантов. Сейчас голова болит не о футболе, а о том, чтобы не погибали наши люди.

— Как относитесь к варианту, если все команды в новом сезоне будут играть в Ужгороде в связи с напряженной обстановкой в других городах?
— Всем командам в Ужгороде играть не получится, но хотелось бы чтобы новый чемпионат стартовал, в крайнем случае на стадионах Запада Украины.

Источник — FanDay

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