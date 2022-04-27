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ВИНИСИУС: «Надеюсь, Бензема выигрывает Лигу чемпионов и Золотой мяч»

Хавбек «Реала» восхищен партнером по команде

  • 27.04.2022 17:26
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ВИНИСИУС: «Надеюсь, Бензема выигрывает Лигу чемпионов и Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор после матча против «Манчестер Сити» (3:4) заявил, что верит в то, что его партнер по команде Карим Бензема выигрывает Золотой мяч:

«Надеюсь, что Бензема сможет хорошо завершить сезон и выиграет Ла Лигу, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

В ответном матче мы должны сохранять спокойствие, работать и смотреть, что нам нужно улучшить, чтобы выйти в финал. Пропускать нельзя».

Источник — УЕФА

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