Бавария подпишет защитника Аякса

«Бавария» близка к подписанию защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Он достанется чемпионам Германии бесплатно, поскольку его контракт с «Аяксом» истекает в конце сезона.

На Мазрауи претендует целый ряд европейских клубов. Но, по версии инсайдера Фабрицио Романо, сейчас именно «Бавария» ближе всех к подписанию игрока.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего марокканского защитника 5 голов и 4 ассиста в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах.