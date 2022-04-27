Георгий БУЩАН: «Играли с мыслями об Украине»

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Георгий Бущан поделился впечатлениями от благотворительного матча против «Боруссии» Дортмунд (победа 3:2):
«Эмоции от игры очень положительные, хотя внутри у нас чувствуется внутренняя тревога. Но сегодня была отличная атмосфера на трибунах. Но небольшое дело, которое мы можем сегодня делать, — приносить хоть какую-то радость нашему народу. Играли с мыслями об Украине и пытались показать красивый футбол».
Источник — ФК Динамо Киев
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