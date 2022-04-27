Исполнительный директор УПЛ: «Это было единогласное решение всех клубов»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы чемпионата единогласно поддержали решение подвести итоги сезона по состоянию на 24 февраля.

- Клубы поддержали решение о том, чтобы считать Vbet Лигу сезона 2021/22 такой, которая не может быть доиграна из-за военной агрессии россии. Подвести итоги турнирной таблицы по состоянию на 24 февраля. Призеров распределить так, как они размещены в турнирной таблице, передать ее в УЕФА, а награждение призеров чемпионата не проводить, поскольку он не был доигран по спортивному принципу.

Клубы единогласно приняли это решение. Мы его оформим должным образом и передадим исполнительному комитету УАФ для утверждения, – сказал Евгений Дикий.