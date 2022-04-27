Игорь СУРКИС: «После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве»

Во вторник, 26 апреля, киевское «Динамо» провело четвертый поединок в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну! (Match for Peace! Stop the War!), в котором встретилось с грандом немецкого футбола – 8-кратным чемпионом страны – дортмундской «Боруссией».

Украинцы победили со счетом 3:2. Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил потрясающую атмосферу на трибунах.

«После победы Украины в этой войне мы хотим видеть «Боруссию» в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам», - отметил Игорь Суркис.