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Игорь СУРКИС: «После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве»

Президент «Динамо» поблагодарил немецкий клуб

  • 27.04.2022 09:07
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Игорь СУРКИС: «После победы в войне хотим видеть Боруссию в Киеве»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Во вторник, 26 апреля, киевское «Динамо» провело четвертый поединок в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну! (Match for Peace! Stop the War!), в котором встретилось с грандом немецкого футбола – 8-кратным чемпионом страны – дортмундской «Боруссией».

Украинцы победили со счетом 3:2. Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил потрясающую атмосферу на трибунах.

«После победы Украины в этой войне мы хотим видеть «Боруссию» в Киеве. Наши болельщики выразят свое уважение и восхищение этим клубом, протянувшим руку помощи украинцам», - отметил Игорь Суркис.

Источник — ФК Динамо Киев

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