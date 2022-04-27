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ФОТО. Лучшие моменты. Как Ман Сити и Реал устроили невероятный спектакль

Смотрите фотогалерею первого полуфинального матча Лиги чемпионов

  • 27.04.2022 08:00
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ФОТО. Лучшие моменты. Как Ман Сити и Реал устроили невероятный спектакль
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал».

Зрители увидели шикарную игру, в которой было забито 7 голов. «Ман Сити» выиграл домашний поединок со счетом 4:3. У хозяев голами отметились Кевин Де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.

У «Реала» отличный гол, пройдя полполя с мячом, забил Винисиус Жуниор. Кроме того, Карим Бензема оформил дубль. Интересно, что француз реализовал пенальти ударом паненкой.

ФОТО. Лучшие моменты. Как Ман Сити и Реал устроили невероятный спектакль

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Источник — Sport.ua

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