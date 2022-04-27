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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто такой Рюдигер? Он все еще игрок Челси»

Наставник «Реала» пока не хочет говорить о летних подписаниях

  • 27.04.2022 07:44
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто такой Рюдигер? Он все еще игрок Челси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не горит желанием обсуждать возможное подписание клубом защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Ранее сообщалось, что «сливочные» договорились с защитником «Челси» о контракте до 2026 года.

«Кто такой Рюдигер? Он игрок «Челси» до… Он все еще игрок «Челси», так что мне нечего сказать по этому поводу», – сказал Анчелотти.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» (3:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

 

Источник — Beinsports.com

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