Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто такой Рюдигер? Он все еще игрок Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не горит желанием обсуждать возможное подписание клубом защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Ранее сообщалось, что «сливочные» договорились с защитником «Челси» о контракте до 2026 года.

«Кто такой Рюдигер? Он игрок «Челси» до… Он все еще игрок «Челси», так что мне нечего сказать по этому поводу», – сказал Анчелотти.

«Реал» уступил «Манчестер Сити» (3:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.