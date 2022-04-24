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Рюдигер отказал Ман Юнайтед из-за уважения к Челси

Защитник, скорее всего, перейдет в «Реал»

  • 24.04.2022 12:41
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Рюдигер отказал Ман Юнайтед из-за уважения к Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер отказался от перехода в «Ман Юнайтед» из уважения к лондонскому клубу.

Центральный защитник, который уйдет из лондонского клуба летом на правах свободного агента, получил предложение от «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но отказался от него из уважения к «Челси», сообщает Bild.

Как ожидается, на следующей неделе 29-летний футболист договорится с «Реалом» о переходе.

В этом сезоне защитник сборной Германии провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи.

Источник — Sport Bild

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