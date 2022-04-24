Рюдигер отказал Ман Юнайтед из-за уважения к Челси

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер отказался от перехода в «Ман Юнайтед» из уважения к лондонскому клубу.

Центральный защитник, который уйдет из лондонского клуба летом на правах свободного агента, получил предложение от «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но отказался от него из уважения к «Челси», сообщает Bild.

Как ожидается, на следующей неделе 29-летний футболист договорится с «Реалом» о переходе.

В этом сезоне защитник сборной Германии провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи.