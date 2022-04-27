Гвардиола в 12-й раз обыграл Реал. Чаще было только с Бернли и Арсеналом

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз в тренерской карьере.

Чаще главный тренер «Манчестер Сити» побеждал всего две команды – «Арсенал» (17) и «Бернли» (14).

Также для Гвардиолы это третья победа подряд над «Реалом». Всего с этим соперником он встречался 20 раз: 12 побед, четыре ничьих и четыре поражения.