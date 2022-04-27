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Гвардиола в 12-й раз обыграл Реал. Чаще было только с Бернли и Арсеналом

Мадридский клуб – удобный соперник для Пепа

  • 27.04.2022 07:21
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Гвардиола в 12-й раз обыграл Реал. Чаще было только с Бернли и Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола обыграл «Реал» в 12-й раз в тренерской карьере.

Чаще главный тренер «Манчестер Сити» побеждал всего две команды – «Арсенал» (17) и «Бернли» (14).

Также для Гвардиолы это третья победа подряд над «Реалом». Всего с этим соперником он встречался 20 раз: 12 побед, четыре ничьих и четыре поражения.

Источник — Transfermarkt

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