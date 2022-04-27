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Зинченко получил хорошую оценку за матч против Реала в ЛЧ

Во втором тайме украинец поучаствовал в 4-м голе своей команды

  • 27.04.2022 05:55
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Зинченко получил хорошую оценку за матч против Реала в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Реал» (4:3).

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко отыграл весь поединок и запомнился двумя эпизодами. В первом тайме он не удержал Карима Бензема в штрафной площадке, и тот отправил мяч в сетку ворот.

А во втором тайме Зинченко поучаствовал в 4-м голе своей команды. На украинском футболисте нарушили правила, и судья хотел свистнуть. Но мяч подхватил Бернарду Силва и нанес мощный и точный удар в девятку.

Зинченко получил от веб-портала WhoScored хорошую оценку 7.0. Лучшими у хозяев стали Кевин Де Брюйне (8.2), Рияд Марез (8.1) и Бернарду Силва (8.0). У мадридского клуба высоко оценен автор дубля Карим Бензема (8.4).

Оценки WhoScored за матч Ман Сити – Реал – 4:3

Источник — WhoScored.com

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