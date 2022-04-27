РБ Зальцбург U-19 – Бенфика U-19 – 0:6. Финал ЮЛУ. Видео голов и обзор

25 апреля в швейцарском Ньоне состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.
«Бенфика» U-19 разгромила сверстников из «Ред Булл Зальцбург» U-19 со счетом 6:0.
По составу это был повтор финала 2017 года, который выиграли «Быки» (2:1). На этот раз «Орлы» взяли убедительный реванш.
Юношеская лига УЕФА
Финал. 25 апреля. Ньон (Швейцария)
Ред Булл Зальцбург U-19 (Австрия) – Бенфика U-19 (Португалия) – 0:6
Голы: Нету, 2, Араужо, 15, 58, 89 (пен), Н'Дур, 53, Семеду, 69.
Источник — Sport.ua
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