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Бернарду СИЛВА, лучший игрок матча: «Болельщики должны быть горды за нас»

Вишенкой на торте в игре хавбека «Манчестер Сити» стал потрясающий гол

  • 27.04.2022 05:23
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Бернарду СИЛВА, лучший игрок матча: «Болельщики должны быть горды за нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«В любом случае, первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении.

В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших».

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча.

В группе технических наблюдателей УЕФА прокомментировали это решение так: «Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол и последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — УЕФА

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