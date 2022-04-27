Бернарду СИЛВА, лучший игрок матча: «Болельщики должны быть горды за нас»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«В любом случае, первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении.

В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших».

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча.

В группе технических наблюдателей УЕФА прокомментировали это решение так: «Он продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шел в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол и последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine