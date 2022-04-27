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Рубен ДИАШ: «Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Реалом»

  • 27.04.2022 04:40
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Рубен ДИАШ: «Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат сегодня, противостояние не могло завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде, где «Реал» очень силен. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждет. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учетом всех наших потерь.

Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и «Реал» знает, с кем он сражается. Нас ждет матч, в котором может случиться что угодно, поэтому нам нужно как следует подготовиться к этой игре, сохранять концентрацию и бороться каждую секунду».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — УЕФА

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